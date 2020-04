"Afval wegdoen? Dat is een niet-essentiële verplaatsing", mopjes van "De coach" uit "Iedereen beroemd" zijn terug

"De coach" was twee seizoenen lang een populaire rubriek bij "Iedereen beroemd". Het was het maffe typetje gespeeld door Stijn Van der Stockt. Met flauwe mopjes geeft "De coach" goedbedoeld advies mee.



"Amusement hoeft niet hersenloos te zijn. "De coach" liet ik geregeld zinnige dingen vertellen. Via een mop kan je mensen doen nadenken", verklapte Van der Stockt in een zeldzaam interview.



In de praktijk werkt "De coach" wel eens op de zenuwen van zijn "slachtoffers". Als "coronacoach" wellicht vooral op de zenuwen van zijn partner thuis, maar gelukkig ook op de lachspieren van zijn kroost.

BEKIJK hier de comeback van "De coach" die thuis vrolijk rondhuppelt: