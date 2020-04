De coronacrisis in de Arabische wereld:  regering deelt brood uit in Jordanië en tekort aan water in Jemen

In Jemen, waar al jaren een bloedige oorlog woedt, blijft het wachten op betrouwbare cijfers. Volgens de internationaal erkende regering is tot 25 maart geen enkel geval van Covid-19 genoteerd in het land. Toch wordt iedereen gevraagd om thuis te blijven. De lokale autoriteiten houden hun hart vast, omdat de zorgsector in Jemen niet genoeg middelen heeft om een eventuele epidemie aan te pakken. Volgens hulporganisaties, die op het platteland in Jemen actief zijn, is er zelfs niet genoeg water om de handen te wassen.