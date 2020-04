De vijf boeken die het leven van Wim Helsen hebben veranderd

“Het lijkt iemand met een woest karakter, maar tegelijk ook kwetsbaar en onhandig. Als je haar ziet zou je niet zeggen dat ze al zoveel keer rakelings de dood passeerde. Elk verhaal kan je apart lezen, maar allemaal samen vormen ze een interessant beeld van een mens; het is in één woord vitaliserend.”

“Je moét risico’s nemen in het leven, dat kan gewoon niet anders. Op het podium gaan staan bij try-outs is vergelijkbaar. Het ene moment sta je nog veilig in de coulissen, dan zet je één stap en dan spring je. Dat is ook een soort sterven”, meent Helsen. “Het gaat over beseffen dat het leven aan een zijden draadje hangt en er toch weer helemaal voor gaan. Maggie O’Farrell leeft heel, heel graag.”