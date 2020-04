"Werkloze" dj entertaint zijn publiek via het internet

"De mensen mogen niet meer feesten, dus als dj moet je toch iets doen om je te tonen", zegt dj Olivier uit Herne of 'DJ4T6' zoals hij zichzelf noemt. Hij maakt nu muziekmixen van bij hem thuis en zet die 's avonds op het internet. "Ik wil de mensen entertainen in deze rare tijden. In het begin was het heel vreemd om dat te doen zonder publiek, want als dj speel je in op hoe de mensen reageren en dat kan nu niet."