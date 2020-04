Fietsster komt om het leven na dodehoekongeval in Gullegem

Het ongeval gebeurde rond 15.45 uur in de Gullegemstraat, aan de op- en afrit van de A19 in Gullegem. Net voorbij de brug over de A19 reed de vrouw rechtdoor, terwijl de vrachtwagenchauffeur rechts afsloeg. Hij had de vrouw niet gezien, waardoor ze onder de wielen van de vrachtwagen terechtkwam. Ze overleed ter plaatse, de chauffeur van de vrachtwagen was in shock. Door het ongeval was de omgeving tijdelijk afgesloten voor het verkeer.