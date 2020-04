Doktersconsultaties via telefoon in AZ Jan Portaels Vilvoorde zijn een succes

De dokterconsultaties via telefoon in het AZ Jan Portaels in Vilvoorde slaan aan. Per arts vinden er op die manier momenteel per week een 15-tal consultaties op afstand plaats . Enerzijds met het oog op triage van mensen die mogelijk besmet zijn met het coronavirus en anderzijds kan de zorg gegarandeerd worden van mensen met een chronische aandoening die niet meer naar hun huisarts kunnen.