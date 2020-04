Ondernemersvertrouwen neemt diepste duik ooit, VBO schat economische schade op 2,4 miljard euro... per week

Dat de coronacrisis onze economie de komende tijd een enorme dreun zal geven, spreekt voor zich. Maar nu zijn er ook concrete cijfers. Volgens berekeningen van werkgeversorganisatie VBO bedraagt de economische schade 2,4 miljard euro per week. Dat is 0,55 procent van de waarde van alle goederen en diensten die in een jaar tijd in België geproduceerd worden, het zogenoemde bruto binnenlands product, kortweg bbp.

Als de huidige situatie zes weken aanhoudt, kost dat onze economie 3,33 procent van het bbp of 14,5 miljard euro. "Dat overleven we wel", zegt VBO-hoofdeconoom Edward Roosens. Maar hoe langer de crisis duurt, hoe zwaarder de impact zal zijn.

Als de huidige situatie drie maanden aanhoudt, dreigt de economische schade op te lopen tot 25 miljard euro, of zo’n 6 procent van het bbp. "Dan dreigen de economische gevolgen op lange termijn een stuk groter uit te vallen", waarschuwt Roosens. Als dat gebeurt, zal de Belgische economie dit jaar met 5 procent krimpen. Dat is een zwaardere krimp dan tijdens de financiële crisis van 2008 en 2009.