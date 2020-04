Escobars nijlpaarden kunnen een lange erfenis van uitroeiingen helpen tenietdoen

Toen drugsbaron Pablo Escobar in 1993 werd doodgeschoten, had hij op zijn Hacienda Napoles in de buurt van Doradal in Colombia een privé-zoo met meer dan 1.900 verschillende diersoorten. Daaronder waren er ook 11 nijlpaarden, een vrouwtje en een mannetje die hij in Afrika en de VS gekocht had, en 9 nakomelingen. De overheid nam de dieren in beslag en haalde ze weg, maar om een of andere reden bleven er 4 nijlpaarden onbewaakt achter op het domein.

Intussen is hun aantal aangegroeid tot naar schatting zo'n 80 tot 100 exemplaren en hebben ze zich een weg gebaand uit de meren die Escobar voor hen had laten aanleggen, naar de rivieren van Colombia. Zowel wetenschappers als het grote publiek beschouwen de dieren als een exotische plaag die in geen enkel geval vrij zouden mogen rondlopen op het Zuid-Amerikaanse continent.

Een nieuwe studie van een internationale groep onderzoekers stelt die visie echter in vraag. Door een wereldwijde vergelijking van de kenmerken van de geïntroduceerde planteneters zoals Escobars nijlpaarden en die van uitgestorven inheemse soorten uit het verleden, tonen ze aan dat die introducties veel belangrijke kenmerken herstellen die al duizenden jaren verloren waren.

Terwijl de impact van de mens het uitsterven veroorzaakt heeft van verschillende grote zoogdieren gedurende de laatste 100.000 jaar, heeft de mens sindsdien ook een groot aantal soorten geïntroduceerd, en zo grote delen van de wereld opnieuw 'verwilderd', zoals Zuid-Amerika, waar ooit reuzenlama's rondzwierven, en Noord-Amerika, waar reuzenpekari's leefden van wat nu New York is tot in Californië.

"Hoewel we ontdekt hebben dat sommige geïntroduceerde planteneters perfecte ecologische tegenhangers zijn van uitgestorven soorten, vertegenwoordigen de geïntroduceerde soorten in andere gevallen een mengeling van kenmerken die aangetroffen werden bij uitgestorven soorten", zei mede-auteur van de studie John Rowan.

"Zo hebben de verwilderde nijlpaarden in Zuid-Amerika bijvoorbeeld een dieet en een lichaamsgrootte die gelijkaardig zijn aan die van uitgestorven reuzenlama's, terwijl ze hun grootte en semi-aquatische levenswijze delen met een bizar soort uitgestorven zoogdier, een lid van de Notoungulata, een groep van uitgestorven Zuid-Amerikaanse hoefdieren. Hoewel de nijlpaarden dus geen perfecte vervanging vormen voor één bepaalde uitgestorven soort, herstellen ze delen van belangrijke ecologische systemen van verschillende soorten", zo zei hij. John Rowan is Darwin Fellow in de evolutionaire biologie aan de University of Massachusetts Amherst.

