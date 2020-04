"Tolk des vaderlands" is "gewoon expressief": Irma Sluis toont Nederland hoe we het soms even "niet uithouden thuis"

Heel Twitterend Nederland zat klaar voor de persconferentie van premier Mark Rutte over de coronacrisis. Maar het was niet bepaald voor Rutte. Tolk NGT (Nederlandse Gebarentaal) Irma Sluis was opnieuw van de partij en het was wachten op de eerste grappige uitdrukking (voor horenden althans). Sluis, die intussen gekroond is tot "de koningin van het internet", voldeed aan de verwachtingen.