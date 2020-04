Geen coronanieuws, maar wel dit: aanval op sikhs in Afghanistan, Vietnamese rijst, een aardbeving en Algerijnse ex-premiers in de cel

Er waren vanochtend meer dan 150 mensen bijeen in de "gurdwara" of sikh-tempel in de Afghaanse hoofdstad Kaboel. Op een bepaald ogenblik zijn drie gewapende mannen de tempel binnengedrongen en begonnen ze te schieten op de aanwezigen. Een van de daders droeg een politie-uniform.

Het Afghaanse leger heeft de tempel omsingeld en heeft de drie aanvallers gedood. In totaal zijn er zeker 25 doden en een tiental gewonden gevallen. De aanslag is opgeëist door de terreurgroep IS.

Afghanistan is een overwegend islamitisch land, maar er zijn kleine minderheden van hindoes en sikhs. Er zouden nog 10.000 sikhs in het land zijn. De meeste anderen zijn geëmigreerd naar India. Het sikhisme is een monotheïsche godsdienst en werd in de 16e eeuw in de Indiase regio Punjab gesticht door de goeroe Nanak.