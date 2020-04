Gentse hostels vangen daklozen op tijdens coronacrisis

"We hebben snel contact opgenomen met de hotelsector omdat er door de coronacrisis nu veel plaatsen vrijkomen. Enkele hostels hebben ons vrijwel meteen laten weten dat ze bedden wilden aanbieden", zegt schepen Rudy Coddens (SP.A). In 1e instantie zullen er 2 hostels mee in het systeem van nachtopvang stappen, tegen het weekend volgt nog een 3e. "Op die manier kunnen we de capaciteit van de winternachtopvang garanderen", benadrukt Coddens. "De dak- of thuisloze die een plaats zoekt, neemt contact op met ons. Wij verwijzen dan door naar de hostel. Daar staat de uitbater klaar om alles verder op te volgen. Hij of zij gaat dus ook zelf aan de slag. Uiteraard is er een heel korte lijn en voldoende ondersteuning."