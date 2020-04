Gespannen sfeer bij gedetineerden en personeel in Turnhout na tweede coronabesmetting

Het medisch personeel kreeg van de overheid een kleine kit om gevangenen te testen op het coronavirus. “Daar zat genoeg testmateriaal in voor anderhalve patiënt: een klein doosje mondmaskers, een doos handschoenen en een kleine tube ontsmettingsgel”, zegt Pelkmans.

“Het gewone personeel heeft geen enkele bescherming”, voegt hij er aan toe. “Wij vragen al een maand naar beschermingsmateriaal en dat hebben we nog altijd niet gekregen. We hebben ook geen kleedkamers of douches. We moeten dus met onze besmette kleren naar huis, waar onze gezinnen zijn.”