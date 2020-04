Vrouwenafdeling gevangenis Hasselt maakt mondmaskers: "Meteen dolenthousiast"

Ook in de gevangenis is het normale leven even stilgevallen. "De gevangenen zitten veel in hun cel", zegt Wauters. "Er is geen werk en dus zijn de werkhuizen dicht. Er mag niet gesport worden en er komt geen bezoek meer. Alle activiteiten zijn geschrapt. De gedetineerden kunnen alleen nog wandelen. De vrouwen die hier nu aan kunnen meewerken zijn dan ook heel dankbaar. Ze zijn bovendien blij dat ze hun steentje kunnen bijdragen aan deze crisis en iets kunnen teruggeven aan de maatschappij."