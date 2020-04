Minister Hilde Crevits hoopt vrijdag uit quarantaine te geraken

Vlaams Minister van Economie en Landbouw Hilde Crevits uit Torhout ziet het einde van haar quarantaine naderen. Crevits is zelf ook ziek geweest, maar zij liet zich niet testen omdat ze niet in de risicogroep zit.



Al meer dan een week zit de minister dus veel meer thuis dan normaal. Ze heeft gemengde gevoelens bij dat telewerken. “Bij ons heeft het voor- en nadelen. Wij leven in een kangoeroewoning. Onze ouders mogen nu geen contact hebben met ons, dus als we met elkaar spreken is het vanop grote afstand of van buiten achter het glas terwijl zij binnen zitten. Maar het voordeel is dat ik mijn kleinkind veel vaker zie, want die logeren hier nu ook bij ons in de woning. “



Voor Crevits is het niet gemakkelijk om grenzen te trekken tussen werken en niet-werken. “Dat is voor heel veel mensen die telewerken een probleem denk ik. Je wordt wakker en eigenlijk heb je het gevoel dat je werkdag start en je werkt de hele dag door. Terwijl je natuurlijk ook thuis strikt moet proberen af te bakenen wanneer er wel en wanneer er niet wordt gewerkt.”