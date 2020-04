Huis in Genk brandt uit terwijl bewoners wandeling maken

Rekening houden met de strenge maatregelen om het coronavirus te bestrijden is als brandweerman niet zo evident. “Veel mensen komen vragen stellen of willen zien wat er gebeurt”, vertelt de officier. “Toch moeten we ons ook aan de regels houden. Overdag letten we erop dat we afstand houden, maar tijdens een interventie is dat natuurlijk niet gemakkelijk."