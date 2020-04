Politie Ieper gaat sluikstorters strenger aanpakken 

Overal wordt het vuilnis thuis nog opgehaald. Vuilnisman Yves Cardoen uit Ieper merkt dat er sinds de sluiting van de containerparken meer verkeerde dingen in de restafvalzak zitten. "Iedereen is thuis en doet precies een grote kuis", zegt hij. "Ik vind nu veel gebroken bloempotten, metalen en frituurvet in de restafvalzakken. Ik vond deze week zelfs al eens een batterij van een auto. Dat is absoluut niet de bedoeling."