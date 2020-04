In de stille Kempen

Ambulances worden nagekeken. Waar rijdt die naartoe of waar komt die vandaan? Mensen steken de straat over als iemand ze op het voetpad tegemoetkomt. Meer dan eens met eigen ogen gezien in de voorbije dagen. Iedere passant is blijkbaar een potentiële bron van besmetting. Ik zie ongerustheid en onzekerheid in de blikken. Angst soms. Maar ook berusting. Gemoedsrust. Humor. Kome wat komen moet. We slaan er ons wel doorheen.

In de supermarkt zag ik mijn eerste mondmasker. Dat zou niet mogen of moeten, het wakkert de angst maar aan. Iemand maande mij in de gang van de minerale wateren botweg aan om afstand te houden. Een jongmens met een hipsterbaard. Ik schrok mij een hoedje. Maar alles is er nog te krijgen, ongeveer toch.