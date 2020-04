In Gent mogen alle auto's tijdelijk door de lage emissiezone

Sinds begin dit jaar mag je met een vervuilende auto Gent niet meer binnenrijden, tenzij je betaalt. Er staan verschillende camera's aan de rand van de stad om nummerplaten te registreren. Wie met een vervuilende auto binnenrijdt krijgt een boete. Maar door de corona-crisis heeft de stad nu beslist om daar geen boetes meer voor uit te schrijven. Overtreders krijgen in plaats van een boete wel een brief in de bus. Daarin staat dat het om een tijdelijke maatregel gaat en dat die vooral bedoeld is voor mensen die anderen helpen in corona tijden.

Volgens schepen Tine Heyse (Groen) is de vraag gekomen van onder meer mantelzorgers. "Zij moeten de kans krijgen om de zorgbehoevenden te helpen, zoals boodschappen doen, zonder zich al te veel zorgen te maken. Er rijden intussen ook minder bussen, trams en taxi's. Door alle auto's zonder sanctie in Gent toe te laten, krijgen mantelzorgers alle kansen om anderen te helpen".