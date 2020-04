Jan Jambon (N-VA): "De insteek moet zijn om mensen terug aan het werk te krijgen"

Jambon geeft het voorbeeld van de bouwsector. "Ik zeg niet dat er in de bouwsector geen jobs zijn waar je physical distancing niet kan respecteren, maar met mijn kennis van de bouw denk ik dat het merendeel van de jobs in de bouw de physical distancing kunnen respecteren." Ook bij de poetsdiensten is het volgens hem niet noodzakelijk zo dat wie ergens bij iemand thuis schoonmaakt per definitie in onveilige omstandigheden werkt.

"Ik denk dat er vandaag in sommige sectoren naar technische werkloosheid wordt gegrepen", vindt hij. "Het is vandaag óók goed burgerschap ervoor te zorgen dat de maatschappij blijft draaien." Jambon roept de privésector op "zijn verantwoordelijkheid te nemen, natuurlijk met de veiligheid van de werknemers voorop".