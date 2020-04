Jeugdcentrum Bouckenborgh in Merksem opent deuren op het internet

Vanavond opent het jeugdcentrum Bouckenborgh in Merksem de deuren op het internet. Bouckenborgh merkt dat veel jongeren ’s avonds nog een bezigheid zoeken en door het coronavirus liggen de normale activiteiten van het jeugdhuis stil.

"Er is voor elk wat wils", zegt Romy De Pauw van het jeugdcentrum. “Je kan verschillende online gezelschapsspelletjes spelen. Elke donderdag organiseren we een filmavond. Dan kijken we samen naar films en kan je berichtjes sturen.” Ook voor de creatieveling is er een kanaal opgericht waar het jeugdhuis elke dag filmpjes post met dingen die je zelf in elkaar kan knutselen.