Jonge Brusselse artsen willen af van ziektebriefjes: "Schaf onzin van ziektebriefjes tot drie dagen af"

De vereniging hekelt het systeem van de ziektebriefjes in een open brief aan Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V), federaal minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD), de werkgeversorganisaties en het parlement.

De vereniging verzamelde op een dag tijd naar eigen zeggen de handtekeningen van meer dan 1.600 artsen. Volgens Jong Domus zijn veel jonge huisartsen, zeker tijdens deze coronacrisis, gefrustreerd over overbodige administratie. "Het systeem van de ziektebriefjes is ziek", klinkt het. "Aan het eind van de werkdag is de inkt van onze stempel op en gaan we afgestompt naar huis. Hiervoor zijn we toch niet met zoveel passie in dit beroep gestapt? "