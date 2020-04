Creatieve kinesist uit Lichtervelde: "Ik toon oefeningen voor aan het raam"

Voor kinesist Maarten Stragier is het moeilijk werken met de alle coronamaatregelen, maar hij heeft er een creatieve oplossing voor gevonden. “Ik geef heel wat oefeningen voor het raam, thuis bij de patiënt. Bijvoorbeeld aan iemand die net een nieuwe heup heeft gekregen. Zo kan ik het onmiddellijk zien of de patiënt de oefeningen correct uitvoert en kan ik eventueel bijsturen. De revalidatie hoeven we dus niet uit te stellen. Het is nu mooi weer, het is geen probleem om het zo te doen.”

Niet alle patiënten kunnen op die manier geholpen worden. Maar de kinesist maakt ook filmpjes voor zijn patiënten, die hij dan doorstuurt via WhatsApp.