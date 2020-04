Koeltoren Drogenbos eert personeel uit de zorgsector met 100.000 LED-lampjes

De koeltoren in Drogenbos ligt aan het kanaal Brussel-Charleroi en is duidelijk zichtbaar in heel wat delen van Brussel. Exact om 20 uur verschijnen er op de honderd meter hoge toren van energieleverancier Electrabel beelden van juichende en applaudisserende mensen. De koeltoren telt zo'n 100.000 LED-lampjes. De redactie van BRUZZ kon er gisteravond een filmpje van maken.