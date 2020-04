Laat je voorlezen in coronatijden

Helemaal tijdloos is de website LibriVox, waar je klassiekers uit de wereldliteratuur in akoestische vorm kunt downloaden, ook in het Nederlands. Bijvoorbeeld "20.000 mijlen onder zee" van Jules Verne, "Eline Vere" van Louis Couperus, "De leeuw van Vlaanderen" van Hendrik Conscience of "Anna Karenina" van Lev Tolstoj.