Hoe ontwikkelt het coronavirus zich in verschillende landen? Ontdek het in deze grafiek

Maar ook dit heeft zijn beperkingen: als landen hun manier van testen veranderen, of bijvoorbeeld veel meer gaan testen, komen er plotseling veel besmettingen bij. Dit zag je bijvoorbeeld in China, waar het land op een bepaald moment besloot ook mensen met milde klachten als een besmetting te rekenen. Hierdoor schoot het aantal nieuwe besmettingen in één dag met meer dan 10.000 omhoog.

In Europese landen testen we ook veel minder dan in Azië. Dit heeft te maken met een gebrek aan voorzieningen om genoeg testen af te nemen. Hierdoor geven we ook in België prioriteit aan de mensen met ernstige klachten, of die in een risicogroep zitten.