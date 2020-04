Stad Antwerpen schrapt tijdelijk betalend parkeren en boetes voor lage-emissiezone 

Parkeren in de stad Antwerpen kan tijdelijk gratis. Ook wie met zijn wagen niet in de lage-emissiezone mag, moet tijdelijk niet meer betalen. “Nu De Lijn een deel van de trams en bussen schrapt, moeten we ervoor zorgen dat de werknemers in onder andere de zorgsector op hun werkplek geraken. Denk aan thuisverpleging, het Wit-Gele Kruis en het personeel in ziekenhuizen en woonzorgcentra”, zegt schepen voor Mobiliteit Koen Kennis.



Wie parkeert waar het niet mag of waar het gevaarlijk is, kan nog wel een boete krijgen. Boetes in verband met de lage-emissiezone worden kwijtgescholden met terugwerkende kracht vanaf 14 maart.