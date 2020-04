56 extra doden en stijgend aantal ziekenhuisopnames in België, aantal testen wordt uitgebreid naar 10.000 per dag

De aanpak van de coronacrisis en de invoering van de doorgedreven maatregelen om het nieuwe coronavirus het hoofd te bieden in België hebben lof gekregen van de Britse krant Financial Times en de Nederlandse viroloog Ab Osterhaus.

"Goede communicatie kan je nooit te veel doen. Wanneer je denkt dat het overshooting is, dan onderschat je het nog. De nood aan communicatie naar iedereen is bijzonder nodig. Ik ben nog altijd zeker dat we bepaalde groepen minder bereiken dan nodig. Dat gaat bijvoorbeeld over jongeren. Die moeten we nog heel wat uitleggen. Dat moeten we hier in “De afspraak” niet doen. Dat moeten hun influencers doen", reageert viroloog Marc Van Ranst in "De afspraak" op Canvas.

De Britse zakenkrant Financial Times schrijft over de Belgische aanpak: "In tegenstelling tot wat velen voorspeld hebben, heeft de Belgische regering aangetoond dat een verdeeld land nog steeds een duidelijk en vastberaden antwoord op een nationale crisis kan geven."

De dagelijkse persbriefing van de FOD Volksgezondheid en het Crisiscentrum zijn volgens Financial Times "een nuttig voorbeeld voor andere landen". De krant merkt op dat die briefing niet gebeurt door politici, maar door wetenschappelijke experts en woordvoerders. "De briefings zijn een gelegenheid om geruchten en samenzweringstheorieën te ontkrachten, misverstanden te weerleggen en te waarschuwen voor pogingen om de lockdown te omzeilen."