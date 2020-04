Moeten asielcentra in Limburg in lockdown? “Signalen dat bewoners zich niet aan maatregelen houden”

Volgens Marleen Kauffmann (CD&V), burgemeester van Leopoldsburg, en Alain Yzermans(SPa), burgemeester van Houthalen-Helchteren, houden bewoners van asielcentra zich niet aan de maatregelen die verspreiding van het coronavirus moeten tegenhouden. “Inwoners van Leopoldsburg zien dan de bewoners van het asielcentrum in groep voetballen en volleyballen”, vertelt Marleen Kauffmann. “Zowel binnen als buiten het centrum, terwijl het uitdrukkelijke advies is om dat enkel nog in gezinsverband te doen. Ze zitten in het centrum met 500 samen, waar 'social distancing' niet gegarandeerd kan worden, maar dan gaan ze ook, al is het maar met twee, naar de supermarkt. Dat kunnen we niet aanvaarden.”

In Houthalen-Helchteren is dezelfde kritiek te horen. “Kinderen van het opvangcentrum kunnen buiten spelen, terwijl onze inwoners dat niet mogen”, voegt burgemeester Alain Yzermans toe. “Je krijgt een verschil in aanpak. Inwoners vragen zich af waarom de regels daar minder consequent worden toegepast. We zien bewoners van het asielcentrum ook in groep naar de bushalte wandelen. Hier moet duidelijkheid rond komen, want het bevordert de aanpak rond corona niet.”