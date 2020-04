Nu meer doden door coronavirus in Spanje dan in China, Italië blijft echter het meest getroffen

Er zijn vooral veel slachtoffers in rusthuizen, waar oudere mensen elkaar gemakkelijk besmetten eens het virus binnenraakt. Onlangs had het leger bij een routinecontrole een rusthuis gevonden met doden waar het personeel in paniek op de vlucht is geslagen.

Waarom er in Spanje en Italië zo veel besmettingen en doden zijn, is nog niet helemaal onderzocht. Toch zijn er een aantal aanwijzingen. Zo zijn er in beide landen relatief veel bejaarde mensen en die zijn gemakkelijker vatbaarder voor de ziekte. Spanje kent een van de hoogste levensverwachtingen na Japan. Tegelijk wonen veel gezinnen soms samen met de grootouders in kleine flats of huizen wat de kans op besmetting groter maakt. Spanjaarden en Italianen zijn ook erg sociale mensen die graag buitenkomen en anderen ontmoeten en ook dat werkt besmetting in de hand. Reden te meer waarom velen het daar wellicht erg moeilijk hebben om nu binnen te blijven.