Ondernemerskoepel VOKA en grote bedrijven naar Raad van State tegen taxshift Zelzate: “Ze viseren bewust grote bedrijven en dat is discriminatie”

VOKA benadrukt dat de geviseerde bedrijven voor enorm veel werkgelegenheid zorgen in de regio. “Er werken zo’n 10.000 mensen bij deze bedrijven. Er zijn tal van kleinere bedrijven die hun bestaan danken aan deze spelers. Voor Zelzate en de omliggende gemeenten is deze sector ongelooflijk belangrijk. Net deze bedrijven hogere belastingen laten betalen is onverantwoordelijk”, zegt Geert Moerman van VOKA Oost-Vlaanderen. De ondernemerskoepel start dan ook een procedure bij de Raad van State. “Het is aan de rechter om te oordelen of het bestuur zijn huiswerk goed heeft gemaakt of niet.” De procedure kan lang aanslepen, maar tot de uitspraak moeten de bedrijven de nieuwe belastingen toch gewoon betalen.