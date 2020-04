Ongerustheid in zorgcentra: "Dringend nood aan duidelijke instructies voor alle zorgkundigen"

Maar denk niet dat onze woonzorgcentra nu klaar zijn voor de coronacrisis. "Bij 90 procent van onze leden horen wij dat men dringend nood heeft aan duidelijke instructiefilmpjes", zegt Cappelier. Dergelijke filmpjes moeten volgens beschikbaar zijn op alle mogelijke platformen en voor alle zorgkundigen in Vlaanderen. "Dit moet snel gebeuren", geeft hij aan.

"Men heeft zich in de ziekenhuizen heel goed voorbereid, maar ik zie dat men in heel veel woonzorgcentra nog van start moet gaan", aldus Cappelier. Wouter Beke is het daar niet helemaal mee eens. "Ik denk dat de mensen in hun basisopleiding wel een aantal zaken mee krijgen", zei de minister in "Het Journaal". "Maar dit is natuurlijk wel een nieuwe problematiek waarbij we moeten kijken welke expertise men in huis heeft en welke expertise we eventueel van buiten de woonzorgcentra moeten halen." Beke heeft al overleg gepleegd hierover.

"Tot op vandaag zijn wij daarbij niet betrokken", zegt Cappelier, die erkent dat het kabinet Welzijn momenteel overbevraagd wordt. Hij blijft erbij: "Voor deze crisis zijn zorgkundigen niet goed opgeleid." "Alle zeilen worden bijgezet", zei Beke in "Het Journaal".

Bekijk hieronder het gesprek met Wouter Beke in "Het Journaal":