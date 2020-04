Online meditatie in tijden van corona: “Het is geen wondermiddel, maar het leert je omgaan met de situatie”

De online meditiatie is volgens Hannes een onverwacht succes. “Ik dacht dat we in het begin met 10 mensen zouden mediteren, maar het waren er meteen meer dan 50”, klinkt het. Zijn meditatielessen trekken ook een heel divers publiek aan: van mensen die gewend zijn om te mediteren tot mensen die dat nog nooit hebben gedaan. “Het zijn mensen die zich geïsoleerd voelen en geen blijf weten met zichzelf. Er zijn ook mensen die bang zijn om wat er in deze tijden gaat gebeuren”, vertelt Hannes.

Volgens hem kan meditatie dan ook helpen. “Het is geen wondermiddel”, legt Hannes uit, “maar het kan je wel leren omgaan met de situatie.”