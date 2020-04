Prins Charles test positief: slaat lakse beleid van Boris Johnson gaten in de Britse troonopvolging?

Opvallend is wel dat de royals die het hoogst in de lijn van de troonopvolging staan op dit moment in alle windrichtingen verspreid zijn: Prins Charles is in Schotland, zijn oudste zoon Prins William verblijft in Norfolk in zijn eigen huis op het koninklijk landgoed Sandringham, zo’n 185 km ten noordoosten van Londen. En diens jongere broer prins Harry verblijft zoals bekend in Canada. Of het hier om een bewuste voorzorgsmaatregel gaat is niet meegedeeld.