Hoe past u uw gedrag aan tijdens de coronacrisis? Ouderen volgen adviezen beter op dan jongeren

Elke dinsdag peilt de Universiteit Antwerpen via een online bevraging naar onze gedragsveranderingen tijdens de coronacrisis. Vorige week namen meer dan een half miljoen Belgen deel, en gisteren was het de tweede keer dat de enquête plaatsvond. Opvallend: de vragenlijst was een pak uitgebreider dan de week voordien, en bevatte nu ook een hele rist vragen over mentaal welzijn.