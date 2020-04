Schenk flacons, schorten en handgel aan AZ Groeninge in Kortrijk

Maandag kwamen er 6 miljoen chirurgische mondmaskers aan op de luchthaven van Luik. Die werden daarna verdeeld over de verschillende ziekenhuizen en woonzorgcentra. Maar naast mondmaskers hebben ziekenhuizen nog heel wat ander materiaal nodig.

"Als gewone burger kan je helpen", zegt Stefaan Lammertyn van het AZ Groeninge in Kortrijk. "Wat hebben we nodig? Asbestpakken, gewone plastic schorten die in de voedingsindustrie of slagerij worden gebruikt, nitrilhandschoenen, lege flacons van 500 mililiter (bij voorkeur met pomp) en handalcohol."

Het ziekenhuis maakt nu zelf alcoholgel, dus alcohol is ook welkom. Zo gaf een chocolatier 125 liter zuivere alcohol. Schenkingen zijn welkom op: schenken.corona@azgroeninge.be of via het telefoonnummer 056/63.90.26.