Studenten verpleegkunde redden Limburgse ziekenhuizen: "Ze zullen ook in de paasvakantie werken"

Veel studenten verpleegkunde, vroedkunde of ergotherapie zijn nu bezig aan hun stage. Door de coronacrisis hebben de 5 zorgopleidingen in Limburg in samenspraak met de ziekenhuizen en woonzorgcentra beslist dat stages kunnen doorlopen in de paasvakantie. “De stage van onze stagiairs wordt nu meer gespreid zodat ook in de paasvakantie onze studenten het personeelstekort kunnen opvangen,” zegt Roald Nelissen opleidingshoofd van Hogeschool PXL-Healthcare.