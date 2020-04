Trouwen in coronacrisis:"Verwelkt bruidsboeket maar unieke foto's op lege Grote Markt"

Frederic en Annelies uit Mechelen gaven elkaar hun ja-woord in een leeg stadhuis. “Enkel onze ouders, de getuigen en de fotograaf mochten binnen. Handen zijn er niet geschud. Daarna deden we een fotoshoot op de verlaten Grote Markt. Normaal staan daar marktkramers maar nu was er niemand. Een uniek beeld”, zegt Frederic in "Start Je Dag".