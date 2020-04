Hordeloopster Eline Berings onzeker over Olympische Spelen 2021: "Een jaar uitstel is lang voor een atleet"

Berings zou na de zomer haar carrière afsluiten en staat nu dus voor een moeilijke keuze: nog een jaar verdertrainen voor de Olympische Spelen in 2021, of er nu een punt achter zetten. Ze is er nog niet aan uit. "Ik krijg veel goedbedoelde berichtjes: 'Komaan, nog een jaartje erbij, je kan het!' Maar zo eenvoudig is dat niet, topsport heeft een enorme impact op je lichaam."



"Ik vergelijk het altijd met bergbeklimmen", gaat ze verder. "Bij topsport sta je elk jaar aan de voet van een berg. Je hebt een plan, een route en een missie. Je ondergaat heel wat op je tocht naar boven. Nu zitten we ongeveer aan driekwart van de tocht, bijna aan de top, maar we moeten terug naar af. We mogen aan een nieuwe tocht beginnen, naar volgend jaar. Dat wordt opnieuw keihard werken, opnieuw alles organiseren. Ook financieel heeft dat gevolgen, trouwens."