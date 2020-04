Verwarring rond coronamaatregelen in Baarle-Hertog: politie Turnhout geeft tips van wat mag en wat niet

Verder mogen mensen uit Baarle-Hertog ook de grens nog oversteken voor medische hulp. Indien ze voor iemand moeten zorgen die hulpbehoevend is, kan dat ook. Woon- en werkverkeer is ook nog steeds toegestaan. Mensen met een cruciaal beroep, zoals bijvoorbeeld zorgverlener of leraar, moeten daar wel een speciaal vignet voor hebben dat uitgereikt wordt door de Belgische autoriteiten. Mensen met een niet-cruciaal beroep hebben een brief van hun werkgever nodig.

Wie wil wandelen of fietsen in open lucht, mag ook nog steeds de deur uit. Dit kan alleen, met één vriend of vriendin of met gezinsleden. De politie van Turnhout benadrukt dat mensen uit Baarle-Hertog die op de grens wonen, ook in Baarle-Nassau mogen gaan wandelen.