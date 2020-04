Verzorgend personeel krijgt in Aarschot voorrang in voedingswinkels en apotheken

Dokters en verpleegkundigen zullen in Aarschot niet meer moeten aanschuiven in de voedingswinkels of de apotheken. De stad Aarschot heeft speciale pasjes ontworpen. Daarmee krijgt het verzorgend personeel voorrang wanneer er lange rijen staan. De stad liet ook affiches drukken. Winkels of apotheken die aan de actie willen deelnemen hangen zo'n affiche aan hun etalage.