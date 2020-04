Viroloog Van Ranst: "Afbouw maatregelen zal geleidelijk gaan, volledige normalisering mogelijk pas over een jaar"

"Er gaan heel wat maatregelen afgebouwd kunnen worden wanneer we de piek van de epidemie hebben gezien. Dan kan je een deftige voorspelling doen. We gaan de maatregelen in schuifjes moeten de-escaleren. Maar grote massamanifestaties gaan helemaal op het einde komen van de maatregelen die we gaan terugschroeven", zegt Van Ranst.



Volgens Van Ranst spreken we dan van september of oktober. "Wanneer je wil spreken van een volledige normalisatie, dan denk ik dat we moeten wachten op het vaccin dat er gaat komen. Dat is minstens een jaar. Deze epidemie gaat voorbijgaan, maar dan gaan we geheid een volgende golf krijgen en die gaan we ook moeten overleven zonder een vaccin. Wat we nu meemaken, gaan we waarschijnlijk nog een paar keer herhalen", zegt Van Ranst.

Hoe dan ook zullen we op termijn van de "meest bijtende" maatregelen af geraken, aldus de viroloog. Maar op bepaalde vlakken verwacht Van Ranst een definitieve gedragsverandering. "Zieke kinderen naar de grootouders brengen of ziek gaan werken gaan we wellicht nooit meer doen. Dat deden we vroeger een beetje te vlot."

