Vlaams-Brabantse sporters over afgelaste Spelen: "We begrijpen de beslissing maar niet evident om niveau te blijven behouden tot 2021"

Voor de 24-jarige Ben Broeders was het de allereerste selectie voor de Olympische Spelen en is het dan ook spijtig dat de Spelen afgelast worden. "Ik had een topjaar, dus er kon iets moois gebeuren. Ik heb het Belgisch record gesprongen. Maar kijk, nu moeten we blijven werken naar volgend jaar en hopen dat ik dan nog beter ben dan nu. Ik hoop wel dat er nog enkele gewone wedstrijden kunnen doorgaan, dat we deze zomer toch nog wat competitie hebben, want anders is het een heel lange aanloop naar volgend jaar. Het is afwachten."