Voedselbanken doen oproep naar vrijwilligers om open te blijven: "Mensen in moeilijkheden kloppen nu ook aan"

Degeyter geeft toe dat hij zelf 72 jaar is. "Ik begin tot de risicogroep te behoren. Maar de "klanten" zijn onze vrienden geworden en ik laat hen niet in de steek."



In Wilrijk worden de nodige voorzorgsmaatregelen in acht genomen. "Het risico uitsluiten kunnen we niet, maar we kunnen het wel inperken. De bedeling wordt voortaan gespreid over drie dagen, zodat er minder mensen samenkomen. We houden ons aan één klant per keer met 1,5 meter afstand ertussen. Het voedsel wordt doorgegeven via een luik. Het is niet langer een pakket maar we geven mensen wat ze graag hebben. Ook onze koffiebabbel is afgeschaft, we geven geen Nederlandse lessen meer. Een stukje sociaal weefsel valt eigenlijk weg." Degeyter benadrukt dat wie voeding krijgt, ontzettend dankbaar is. "Mensen beseffen dat het niet makkelijk is, en die dankbaarheid is een stimulans om voort te doen."