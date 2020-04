Voedselbanken vragen extra beschermingsmateriaal tegen het coronavirus

Organisaties die aan voedselbedeling doen, voelen de gevolgen van de coronamaatregelen. Veel vrijwilligers haken af, omdat ze wat ouder zijn en tot de risicogroep behoren.

Vrijwilligster Lieve Michielsen werkt wel gewoon door in de voedselbedeling in Wilrijk. Ze hoopt wel beschermingsmateriaal te krijgen. “Wij hebben geen maskers of ontsmettingsgel. Het zou fijn zijn om onszelf en onze gezinnen te kunnen beschermen”, vertelt ze.