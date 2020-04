Voorbereidingen Rock Werchter gaan gewoon door: "Te vroeg om nu al beslissing te nemen"

Live Nation verzekert dat het toekomstige aanbevelingen en instructies van de overheden in verband met de coronacrisis nauwgezet zal opvolgen. "Veiligheid van onze artiesten, fans en staff is altijd onze topprioriteit geweest. De Belgische overheid heeft tot nog toe alle publieke bijeenkomsten, met inbegrip van culturele evenementen, verboden tot 5 april. Het is momenteel echter nog onzeker of en hoe lang deze maatregelen zullen worden verlengd", aldus de mededeling.