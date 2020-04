Waarschuwingen en PV's voor wie zich niet aan de corona-richtlijnen houdt

"In de politiezone Geraardsbergen-Lierde valt het samenscholen nog wel mee", zegt korpschef Jürgen De Landsheer. "Wij houden het voorlopig bij waarschuwingen, omdat het nog niet voor iedereen duidelijk is wat mag, en wat niet mag. We proberen vooral mensen te informeren die toch niet-noodzakelijke verplaatsingen doen. Velen weten nog niet waarvoor ze de auto mogen nemen. Eens we mogen aannemen dat de meeste mensen toch wel van alles op de hoogte zijn, zullen we strenger optreden, en PV's uitdelen. Dat doen we sowieso al voor handelszaken en cafés die toch open gaan. We hebben in Lierde een café moeten sluiten, omdat het achter gesloten deuren toch open deed."