We slaan massaal aan het gamen: "Op vlak van entertainment blijft enkel videogamen over in een veilige omgeving"

Christophe Philips merkt in zijn eigen thuissituatie op dat er meer gegamed wordt. "Mijn zoon is voortdurend aan het gamen. Zijn vrienden mogen niet meer aan huis komen, maar op die manier kan hij contact houden. Wereldwijd wordt er meer gegamed. Heel veel jongeren introduceren dezer dagen hun ouders in het onlinegamen."

“Call of duty – Warzone” is het populairste game van het ogenblik. "Het spel is tien dagen geleden gelanceerd en heeft al dertig miljoen spelers wereldwijd. Je zou bijna denken dat de uitgever corona zelf verspreid heeft, om het game zo succesvol te maken."