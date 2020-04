Zeldzaam wit kamelenveulen geboren in Nevele: "Hij is heel flink en heeft twee perfecte bultjes"

De hertenboerderij is, samen met Planckendael, de enige in ons land met kamelen. "Wij hebben daar nochtans een heel goed klimaat voor. Kamelen komen voor vanaf Rusland, tot in de Balkan en tot in Iran. In de koude Sahara, niet in het warme gedeelte." Zo'n kameel kan zich perfect aanpassen aan het klimaat in België: "In de winter krijgen ze haren tot 20 centimeter lang, in de zomer vallen die uit, tot ze kaal zijn. Dan kunnen ze goed tegen de warmte."