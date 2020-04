Zeeman sluit deel van winkel omdat dat op Belgisch grondgebied ligt 

In Baarle-Hertog is het Zeemanfiliaal in de Stationsstraat nog voor één derde open. De winkel ligt op de Nederlandse-Belgische grens en het Belgische deel wordt gesloten. Je kan er dus alleen producten kopen die in het Nederlandse deel van de winkel worden verkocht. In Nederland wordt een ander beleid rond het coronavirus gevoerd en mogen winkels wel open blijven.