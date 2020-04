Ziekenhuizen gaan nieuwe snelle Belgische coronatest volgende week in gebruik nemen

Viroloog Marc Van Ranst reageert positief op de sneltest voor corona. "Deze test zal zeker zijn nut bewijzen", zei hij.

"De nieuwe antigene test zal de diagnostiek in ziekenhuizen zeker versnellen, want in vijftien minuten is er resultaat. Als het resultaat positief is, is er zeker sprake van besmetting. Bij een negatief resultaat blijft er onzekerheid, omdat de gevoeligheid slechts 70 procent bedraagt. Om zekerheid te verkrijgen, zal in een aantal gevallen, zoals bij een ziekenhuisopname, bij een negatief resultaat dan ook nog steeds de labtest uitgevoerd worden", aldus Van Ranst.

Dokter Sigi Vandenwijngaert van het Universitair Laboratorium Brussel heeft de nieuwe test mee geëvalueerd en gevalideerd, en hij spreekt voorzichtig over een doorbraak. De test gaat veel sneller, zo zei hij in het Radio 1-programma 'Vandaag', maar toch niet helemaal zoals men had gehoopt. Voor positieve resultaten is de test betrouwbaar, zo zei hij, maar bij negatieve resultaten is toch nog een zogenoemd PCR-test nodig, een polymerase­kettingreactie-test (polymerase chain reaction). Ook hij zei dat de test wel de druk op de labo's kan verminderen voor het uitvoeren van de complexe PCR-testen.

Vandenwijngaert zei ook dat de productie van de test nu opgestart wordt en dat de vijf ziekenhuizen waarvoor het Universitair Laboratorium werkt, hopen dat ze de test in de loop van volgende week in gebruik kunnen nemen.